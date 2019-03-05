اجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة غداً

الخرطوم: أحلام ألطيب

يتوجه وزير الخارجية الدرديري محمد أحمد اليوم إلى العاصمة المصرية مترئسا وفد السودان في الاجتماع الوزاري لوزراء الخارجية العرب، ومن المنتظر أن يعتمد الاجتماع قرار مجلس الجامعة العربية علي مستوي المندوبين الذي أصدره أمس، بخصوص الترحيب بمبادرة رئيس الجمهورية بإعلان عام 2019 عاماً للسلام والاستقرار بالسودان، مرحباً في ذات الوقت بجهود الخرطوم لتعزيز السلام والأمن والاستقرار انطلاقا من مخرجات مبادرة الحوار الوطني، وقال سفير السودان بالقاهرة ومندوبه بجامعة الدول العربية إن القرار أكد على التضامن مع السودان واستقلال أرضه وسيادته، بجانب رفض التدخل في شؤونه الداخلية .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة آخر لحظة