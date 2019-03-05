الاتحاد العام يستجيب لطلب الهلال

ويتعلق الاستثناء باللاعبين مؤمن عصام، لاعب المحور، وثنائي الهجوم وليد الشعلة وولاء الدين موسى.
وتلقى اتحاد الكرة السوداني خطابا رسميا، الإثنين، من نادي الهلال، شرح فيه موقف اختيار اللاعبين الثلاثة.
وأكد الهلال في خطابه أن ولاء الدين موسى، بات الاحتياطي الأول في الهجوم بعد طرد المهاجم الكونجولي إدريسا أمبومبو، في مباراة الفريق أمام زيسكو الزامبي في كأس الكونفدرالية.
وأشار إلى أن وليد الشعلة ومؤمن عصام يشاركان بانتظام مع الفريق قاريا، وأن الوقت لن يسمح بتقسيم جهديهما بين المنتخب، والنادي الذي يخوض مباراتين فاصلتين بالكونفدرالية.
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