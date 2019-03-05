اضر صيدليات في منطقة الكلاكلة ووقفة تضامنية في حلفا الجديدة في ولاية كسلا

نفذ أطباء وعاملون صحيون في مستشفى حلفا الجديدة في ولاية كسلا وقفةً تضامنية في مقر المستشفى ضمن فعاليات اضراب المهن الذي دعت له القوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير اليوم الثلاثاء.

وفي صعيد متصل نفذت العديد من الصيدليات في منطقة الكلاكلة في العاصمة الخرطوم اضراباً عن العمل واقفلت ابوابها عن تقديم خدماتها للجمهور ضمن فعاليات اضراب المهن الذي دعت له القوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير اليوم الثلاثاء.

وتاتي هذه الاضراب تلبية لدعوة تجمع المهنيين السودانيين "تجمع غير رسمي" وحلفاؤه، الامس الإثنين، في إعلان الحرية والتغيير، عن إضراب شامل عن العمل غدا الثلاثاء وليوم واحد، ضمن خطوات تصعيدية وصولا لتنفيذ اعتصام كامل لتحقيق مطالبهم في تنحي الرئيس السوداني ونظامه عن الحكم.

وتهز احتجاجات دامية السودان منذ 13 كانون الأول/ديسمبر من العام 2019م عقب قرار الحكومة رفع أسعار الخبز. وتصاعدت حدتها مذاك لتتحول إلى تظاهرات واسعة ضد حكم البشير المستمر منذ ثلاثة عقود.