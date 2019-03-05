وقفة تضامنية بمصنع صخر للأسمنت

نفذ موظفون في مصنع صخر للأسمنت وقفةً تضامنية في العاصمة الخرطوم صباح اليوم الثلاثاء 5 مارس 2019م ضمن فعاليات اضراب المهن الذي دعت له القوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير اليوم الثلاثاء.

وتاتي هذه الاضراب تلبية لدعوة تجمع المهنيين السودانيين "تجمع غير رسمي" وحلفاؤه، الامس الإثنين، في إعلان الحرية والتغيير، عن إضراب شامل عن العمل غدا الثلاثاء وليوم واحد، ضمن خطوات تصعيدية وصولا لتنفيذ اعتصام كامل لتحقيق مطالبهم في تنحي الرئيس السوداني ونظامه عن الحكم.

وتهز احتجاجات دامية السودان منذ 13 كانون الأول/ديسمبر من العام 2019م عقب قرار الحكومة رفع أسعار الخبز. وتصاعدت حدتها مذاك لتتحول إلى تظاهرات واسعة ضد حكم البشير المستمر منذ ثلاثة عقود.