وفد الصندوق الكويتي يقف على المشاريع الممولة من الصندوق

التقى وكيل وزارة الموارد المائية والري والكهرباء د. عمر الأمين عثمان الأزرق بمكتبه برئاسة الوزارة بوفد الصندوق الكويتي للتنمية الذي يزور البلاد هذه الأيام بغرض الوقوف على المشروعات التي يمولها الصندوق وبحث إمكانية تمويل مشروعات جديدة .

وقال وكيل وزارة الموارد المائية والري والكهرباء عقب اللقاء إن وفد الصندوق الكويتي ضم مجموعة فنية متخصصة بهدف التداول حول تمويل مشروع كهرباء محطة الفولة الرديفة، مشيراً إلى إسهامات الصندوق في دعم مشروعات التنمية بالبلاد في مقدمتها كهرباء شرق السودان، وحصاد المياه، ومشروع مياه القضارف، والمشروعات الأخرى، مشيداً بدعم دولة الكويت الشقيقة لمشاريع التنمية بالبلاد، ولفت إلى أن اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة.

من جهته قال رئيس الوفد الكويتي إن مشروع كهرباء الفولة الرديفة يشكل أهمية كبرى في إنتاج الطاقة، مشيراً إلى مسيرة التعاون المشترك مع السودان والتي أفضت إلى تنفيذ مشروعات اقتصادية مهمة بالبلاد مثل سد مروي وتعلية خزان الروصيرص وسد سيتيت وأعالي عطبرة.

في سياق متصل التقى وفد الصندوق الكويتي بالمدير العام لشركة كهرباء السودان القابضة وبحث عددا من الموضوعات المتعلقة بتطوير قطاع الكهرباء في البلاد، ومن المقرر أن يلتقي الوفد بالمدير العام لوحدة تنفيذ السدود، ووزارة المالية وبنك السودان المركزي .

تجدر الإشارة إلى أن ست شركات عالمية كانت قد تقدمت لعطاءات محطة كهرباء الفولة الرديفة أبرزها جنرال الكترك الأمريكية وشركتي هاربن واورجاينا الصينية وشاليك وأساور التركيتين ومجموعة سي بي اي انترناشونال، علماً أن محطة كهرباء الفولة الرديفة ستنتج 450 ميقاواط عبر دورة مزدوجة باستغلال الغاز المصاحب لعمليات إنتاج النفط بالمنطقة إلى جانب الدور الكبير الذي ستلعبه المحطة في دعم استقرار وتوسع الشبكة القومية للكهرباء وتحريك عجلة الإنتاج بالبلاد.