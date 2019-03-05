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مصابو المريخ يعودون من تونس الحادي عشر من مارس الجاري

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ينتظر مجلس ادارة نادي المريخ وصول لاعبي الفريق المصابين محمد عبد الرحمن وبكري المدينة ومحمد عبد الرحمن وضياء الدين واحمد آدم من تونس في الحادي عشر من الشهر الجاري.

وكان اللاعبين الخمسة تخلفوا من الوصول مع الفريق للخرطوم عقب نهاية مباراة النجم الساحلي والخضوع لعمليات تأهيل بتونس من أجل التعافي من الاصابة التي تعرضوا لها مؤخراً.

ويمنّي مجلس المريخ النفس بتعافي اللاعبين المصابين حتى يلحقوا بمباراة الفريق امام النجم الساحلي في اياب نصف نهائي كأس زايد في التاسع والعشرين من الشهر الجاري.

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