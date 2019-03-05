الشرطة يستضيف حي العرب في الممتاز اليوم

يستضيف إستاد القضارف عصر اليوم اللقاء المهم الذي يجمع الشرطة وحي العرب بورتسودان ضمن الجولة 14 لفرق المجموعة الثانية بمسابقة الدوري الممتاز.
يدخل الشرطة المباراة برصيد 14 نقطة ويبحث عن الفوز في مباراة اليوم من أجل الاقتراب أكثر من التأهل لدوري النخبة.
أما حي العرب فيخوض المباراة برصيد 16 نقطة وكان خسر آخر مبارياته أمام هلال كادوقلي ويطمح هو الآخر في تحقيق الفوز وتعزيز حظوظه في دوري النخبة.
وتبقت للفريقين مباراة أمام الهلال حيث يستضيف الشرطة الأزرق بالقضارف فيما يحل حي العرب ضيفاً على الهلال بأم درمان.
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