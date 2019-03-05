وجاء في الرسالة أنه ووفقاً لصحيفة “نيويورك تايمز” فقد قام التحالف بتجنيد 14 ألف سوداني، منهم أطفال لا تتجاوز أعمارهم 14 عاماً للقتال في اليمن، كما تقدم السعودية مقابلًا يصل إلى 10 الآف دولار أمريكي نظير تجنيد الطفل الواحد.
كانت هذه تفاصيل خبر أعضاءٌ من الكونغرس الأمريكي يطالبون بالتحقيق حول تجنيد اطفال سودانيين باليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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