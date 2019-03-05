أعضاءٌ من الكونغرس الأمريكي يطالبون بالتحقيق حول تجنيد اطفال سودانيين باليمن

طالب أعضاءٌ من الكونغرس الأمريكي وزارة الخارجية الأمريكية بالتحقيق في مزاعم تفيد بأن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن يعمل على استغلال الأطفال بتجنيدهم في الصراع الدائر، وقام عضوا الكونغرس تيدو ليو وتوم مالينوفسكي بتبني رسالة وقع عليها 13 عضواً في الكونغرس، حثوا فيها وزير الخارجية مايكل على التحقيق في التقارير التي تفيد بأن أعضاء التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، يقومون تجنيد ونشر جنود من أطفال السودان في مناطق الصراع. وجاء في الرسالة أنه ووفقاً لصحيفة “نيويورك تايمز” فقد قام التحالف بتجنيد 14 ألف سوداني، منهم أطفال لا تتجاوز أعمارهم 14 عاماً للقتال في اليمن، كما تقدم السعودية مقابلًا يصل إلى 10 الآف دولار أمريكي نظير تجنيد الطفل الواحد.

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