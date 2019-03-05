قيادات بالادارة الاهلية تنفي وجود للالية المشتركة بمراقبة الحدود بين السودان وجنوبه

نفى قيادات بالادارة الاهلية بولاية غرب كردفان وجود للالية المشتركة المنعية بمراقبة الحدود بين السودان وجنوب السودان على ارض الواقع مما اثر بدرجة كبيرة على امن وتحركات المواطنين على الحدود. وقال اسماعيل حامدين القيادى بالادارة الاهلية بالولاية حسب راديو دبنقا ان القوات السودانية متمركزة فى مناطق هجليج،الميرم ونياما على بعد اكثر من 150كيلم من حدود 56 بين الدولتين،واوضح حامدين ان انعدام لجان المراقبة على الحدود وعدم ترسيم خط 10كلم المتفق عليها بين البلدين يؤثر بدرجة كبيرة على الامن والتعايش السلمى بين القبائل التى تقطن فى المناطق الحدودية بين الدولتين،وناشد حامدين حكومتى الخرطوم وجوبا بضرورة انزال الاتفاقات الموقعة بينهما بشان الحدود على ارض الواقع وعدم الاكتفاء بالتصريحات الصحفية. وفى ولاية جنوب كردفان الحدودية بين دولتى السودان ودولة جنوب السودان تسلم رئيس الآلية المشتركة لمراقبة الحدود بين الدولتين العميد الركن أحمد رابح علي حامد، مهامه خلفاً للعميد الركن ميرغني سعيد رحمه، يوم السبت، بأمانة الحكومة بولاية جنوب كردفان.

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