اضراب بشركة إريكسون لخدمات الاتصالات ووقفة تضامنية لاطباء بمستشفي اسيا

نفذ موظفون وعاملون في شركة إريكسون و هي شركة ذات أصل سويدي وأحد الشركات الرائدة في مجال توفير أنظمة توصيل البيانات والاتصال عن بعد إضراباً عن العمل في العاصمة الخرطوم استجابة لدعوة القوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير اليوم الثلاثاء.

وعلي صعيد متصل نفذ أطباء وعاملون صحيون في مستشفى آسيا في مدينة أمدرمان وقفةً تضامنية في مقر المستشفى ضمن فعاليات اضراب المهن الذي دعت له القوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير اليوم الثلاثاء.

وتاتي هذه الاضراب تلبية لدعوة تجمع المهنيين السودانيين "تجمع غير رسمي" وحلفاؤه، الامس الإثنين، في إعلان الحرية والتغيير، عن إضراب شامل عن العمل غدا الثلاثاء وليوم واحد، ضمن خطوات تصعيدية وصولا لتنفيذ اعتصام كامل لتحقيق مطالبهم في تنحي الرئيس السوداني ونظامه عن الحكم.

وتهز احتجاجات دامية السودان منذ 13 كانون الأول/ديسمبر من العام 2019م عقب قرار الحكومة رفع أسعار الخبز. وتصاعدت حدتها مذاك لتتحول إلى تظاهرات واسعة ضد حكم البشير المستمر منذ ثلاثة عقود.