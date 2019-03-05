شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أكد مسؤول التسويق ببورصة المحاصيل بولاية القضارف محمد علي محمد صالح استمرار إحجام التجار والمزارعين عن البيع بالبورصة.

وقال صالح لـ (السوداني) إن البيع متوقف منذ ثلاثة أيام ويتم خارج البورصة, لافتاً إلى أن سعر البورصة أمس بلغ 4,700 جنيه للقنطار.

أكد المزارع بولاية القضارف حافظ هايلو استمرار البيع خارج البورصة بزيادة بلغت 350 جنيهاً, وقال لـ ( السوداني ) إن سعر القنطار داخل البورصة بلغ 4,700 ولكن لم يتم البيع وتم البيع خارج البورصة بـ5,500 جنيه للقنطار بزيادة بلغت 350 جنيهاً وهذه الممارسات تتم عبر التجار وليس المزارعين لأغراض غير معروفة , مطالباً إدارة أسواق المحاصيل بمنع البيع خارج البورصة لحماية السعر بالبورصة, مشيراً إلى أن البيع خارج البورصة يتضرر منه المزارعون والتجار خارج الولاية لاعتمادهم على أسعار البورصة لجهة أنه سعر رسمي وحقيقي ويتم عبر ( قسيمة وزن) وهي معتمدة من وزارة المالية وإدارة أسواق المحاصيل. المادة السابقة ايجابيات عودة الكوكي في هذا التوقيت ..!!.. بقلم محمد عثمان بلل المقالة القادمة باسان يقر بارتباك قيادات المؤتمر الوطني بعد خطاب الرئيس

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منتجو محصول السمسم يؤكدون استمرار البيع خارج بورصة القضارف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.