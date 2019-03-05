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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
• نجح الكوكي في إحداث انقلابا داخل تشكيلة الهلال.
• قام التونسي بإجراء تغييرات في بعض مراكز اللاعبين.
• هذا الانقلاب ساهم اقتلاع (4) نقاط كاملة من افضل فرق المجموعة الثالثة.
• حيث اعاد الكوكي قائد الفريق بوي الي خانته الاساسية في الطرف الايسر.
• وكلف شيبوب بذات المهمة التي كان يقوم بها بشة الكبير.
• كما كان هناك تغيير في خطة اللعب حسب مجريات المباراة.
• ذكرتُ قبل انطلاق مباراة زيسكو ان بعودة الكوكي سيعود الاستقرار على مستوى التشكيلة.
• التونسي مميز في هذه الناحية .. حيث يقوم اولا بتثبيت التشكيلة من اجل خلق الانسجام وسط اللاعبين.
• ويهتم ايضا بخط الدفاع .. لذلك ظل الازرق يحقق نتائج ايجابية خارج ملعبه.
• كما يحقق النجاحات بالأسماء الموجودة في كشف الفريق.
• وبإستطاعته توليف لاعب واحد في اكثر من خانة.
• علينا الاعتراف ان عودة الكوكي في هذا التوقيت ضربة معلم لمجلس الهلال.
• اذا تسلم مدرب آخر غير الكوكي .. لن ينجح في تحقيق ما حققه هذا المدرب.
• المطلوب من المجلس توفير الاجواء المناسبة للجهاز الفني من اجل المزيد من النجاحات.
• هاهو الازرق اقترب كثيرا من العبور الي دور الثمانية.
• في حال نجاحه في العودة بنتيجة ايجابية من امام الاشانتي فإن الهلال قطع 90 % من تذكرة التأهل.
• مباراة الاشانتي كوتوكو تعتبر واحدة من اهم مباريات الازرق في هذه المرحلة.
• الفريق الغاني هو الآخر يبحث عن التأهل .. لذلك سوف يأتي اللقاء على سطح صفيح ساخن.
• الاشانتي خطير على ملعبه .. والدليل فوزه الكاسح على نكانا الزامبي بثلاثية نظيفة.
• يجب عدم التفكير في مباراة نكانا الختامية في الجوهرة الزرقاء.
• جهزوا الكتيبة الزرقاء لجولة غانا بالصورة المطلوبة.
• الازرق اقترب من دور الثمانية.
• نحن الهلال بنريدو جد.
(صمت اخير) ..
• كان نفسي اقولك من زمان.
كانت هذه تفاصيل خبر ايجابيات عودة الكوكي في هذا التوقيت ..!!.. بقلم محمد عثمان بلل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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