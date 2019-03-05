ايجابيات عودة الكوكي في هذا التوقيت ..!!.. بقلم محمد عثمان بلل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

• نجح الكوكي في إحداث انقلابا داخل تشكيلة الهلال.

• قام التونسي بإجراء تغييرات في بعض مراكز اللاعبين.

• هذا الانقلاب ساهم اقتلاع (4) نقاط كاملة من افضل فرق المجموعة الثالثة.

• حيث اعاد الكوكي قائد الفريق بوي الي خانته الاساسية في الطرف الايسر.

• وكلف شيبوب بذات المهمة التي كان يقوم بها بشة الكبير.

• كما كان هناك تغيير في خطة اللعب حسب مجريات المباراة.

• ذكرتُ قبل انطلاق مباراة زيسكو ان بعودة الكوكي سيعود الاستقرار على مستوى التشكيلة.

• التونسي مميز في هذه الناحية .. حيث يقوم اولا بتثبيت التشكيلة من اجل خلق الانسجام وسط اللاعبين.

• ويهتم ايضا بخط الدفاع .. لذلك ظل الازرق يحقق نتائج ايجابية خارج ملعبه.

• كما يحقق النجاحات بالأسماء الموجودة في كشف الفريق.

• وبإستطاعته توليف لاعب واحد في اكثر من خانة.

• علينا الاعتراف ان عودة الكوكي في هذا التوقيت ضربة معلم لمجلس الهلال.

• اذا تسلم مدرب آخر غير الكوكي .. لن ينجح في تحقيق ما حققه هذا المدرب.

• المطلوب من المجلس توفير الاجواء المناسبة للجهاز الفني من اجل المزيد من النجاحات.

• هاهو الازرق اقترب كثيرا من العبور الي دور الثمانية.

• في حال نجاحه في العودة بنتيجة ايجابية من امام الاشانتي فإن الهلال قطع 90 % من تذكرة التأهل.

• مباراة الاشانتي كوتوكو تعتبر واحدة من اهم مباريات الازرق في هذه المرحلة.

• الفريق الغاني هو الآخر يبحث عن التأهل .. لذلك سوف يأتي اللقاء على سطح صفيح ساخن.

• الاشانتي خطير على ملعبه .. والدليل فوزه الكاسح على نكانا الزامبي بثلاثية نظيفة.

• يجب عدم التفكير في مباراة نكانا الختامية في الجوهرة الزرقاء.

• جهزوا الكتيبة الزرقاء لجولة غانا بالصورة المطلوبة.

• الازرق اقترب من دور الثمانية.

• نحن الهلال بنريدو جد.

(صمت اخير) ..

• كان نفسي اقولك من زمان.