أحلام وامنيات في انطلاقة ابطال اوروبا للاندية اليوم

الخليج 365 :

ستعود عجلة دوري أبطال أوروبا، للدوران من جديد، اليوم الثلاثاء، مع انطلاق جولة إياب ثمن النهائي.

وستشهد هذه الجولة، ظهور العديد من نجوم الكرة العربية، المتألقين مع فرقهم هذا الموسم.

وستكون البداية مع الثلاثي المغربي، في صفوف أياكس أمستردام، حكيم زياش، زكريا لبيض، نصير مزراوي، عندما يلتقي فريقهم غدًا مع ريال مدريد، على ملعب سانتياجو برنابيو، بعد الهزيمة ذهابًا (2-1)، والتي قلصت فرص الفريق الهولندي في التأهل، رغم المباراة القوية التي قدمها.

وفي بوروسيا دورتموند، يتطلع مغربي آخر لتعويض هزيمة الذهاب، حيث سيحاول أشرف حكيمي مع أسود الفيستيفال، الثأر من ثلاثية توتنهام النظيفة، عندما يحل الفريق اللندني ضيفًا، على ملعب سيجنال إيدونا بارك.

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وينطبق نفس الأمر على الثلاثي العربي في صفوف شالكه، الجزائري نبيل بن طالب، والمغربي أمين حارث، ومواطنه حمزة منديل.

وكان الأزرق الملكي قد خسر ذهابًا على ملعبه (3/2)، أمام مانشستر سيتي، الذي يضم محارب الصحراء المتألق، رياض محرز، وقد بات الأخير قريبًا من بلوغ ربع النهائي.

كما يمتلك النجم الجزائري الآخر، ياسين براهيمي، فرصة كبيرة مع بورتو، في التأهل على حساب روما، رغم الخسارة (2/1) في إيطاليا.

وسيكون الدولي المصري، محمد صلاح، مطالبًا بمصالحة جماهير ليفربول، بعد ضياع صدارة البريميرليج، حين يحل ضيفًا على بايرن ميونخ، في ملعب أليانز أرينا، عقب التعادل السلبي في قلعة أنفيلد.

ويلعب في صفوف ليون – الذي سيواجه برشلونة في كامب نو بعد التعادل بدون أهداف ذهابًا – النجم الفرنسي الجزائري الصاعد، حسام عوار، الذي لم ينضم حتى الآن لأي من المنتخبين.