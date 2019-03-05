والي كسلا الجديد للمؤتمر الوطني: أنا عسكري وباكل كوجا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: علمت مصادر أن والي كسلا الجديد، الفريق “محمد منتي عنجر”، رفض تلبية دعوة أفطار من قيادات بحزب المؤتمر الوطني وقيادات حزبية بولاية كسلا . وقررت تلك القيادات إقامة وليمة للوالي الجديد، مما لذ وطاب لكن الرجل إعتذر بطريقة حضارية وقال (أنه عسكري بياكل كوجا)، في الإشارة الى زهده، ويذكر وبحسب صحيفة مصادر أن الخطوة وجدت استحسان الحاضرين .

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