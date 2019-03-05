مليشيات مسلحة تختطف 4 معدنيين من منطقة عبدالشكور

اختطفت مليشيات مسلحة يوم السبت ، 4 معدنيين من منطقة عبدالشكور 20 كيلو متر شمال مدينة كتم بشمال دارفور ، واقتيادهم الى جهة مجهولة. وقال شهود ان مسلحين يستقلون 2 عربة لاندكروز عليها دوشكا، يعتقد انهم من الدعم السريع ن داهموا المعدنيين فى منطقة عبدالشكور يوم السبت ، وقاموا باختطاف 4 اشخاص تحت تهديد السلاح، واقتادوهم الى جهة مجهولة ، وهم الشيخ برعى عجيب ، ادم النيل ، احمد حسين ، واسماعيل هنية.

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