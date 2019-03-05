نزع مساحات واسعة من اراضي نازحو محلية كبكابية بشمال دارفور

اعلن نازحو محلية كبكابية بشمال دارفور،ان السلطات قامت بنزع مساحات واسعة من اراضيهم الزراعية ، وتحويلها الى خطة اسكانية ، وتسليمها لمستوطنين جدد من خارج حدود البلاد.

وكشف النازحون فى بيان ان السلطات ، نزعت اراضى زراعية تقع شمال وغرب كبكابية ، تقدر مساحتها 15 الف فدان ، تم تحويلها الى قطع سكنية ، وتمليكها لوافدين قدموا من النيجر ومالى ، شملت منطقتى الصينية ودبة مويكيلا شمال كبكابية ، وجبل توتكا غرب كبكابية ، وبانتيو جنوب غرب كبكابية.

وذكر البيان ان الاجهزة الامنية، قامت باستدعاء كل من احتج من اصحاب الاراضى من النازحين على القرار ، وتهديده بالاعتقال او التصفية او تسليمه للدعم السريع.

وناشد النازحون عبر بيانهم المنظمات الحقوقية والانسانية بالتدخل لانصافهم ورد اراضيهم المنهوبة.