نزع مساحات واسعة من اراضي نازحو محلية كبكابية بشمال دارفور

وكشف النازحون فى بيان ان السلطات ، نزعت اراضى زراعية تقع شمال وغرب كبكابية ، تقدر مساحتها 15 الف فدان ، تم تحويلها الى قطع سكنية ، وتمليكها لوافدين قدموا من النيجر ومالى ، شملت منطقتى الصينية ودبة مويكيلا شمال كبكابية ، وجبل توتكا غرب كبكابية ، وبانتيو جنوب غرب كبكابية.
وذكر البيان ان الاجهزة الامنية، قامت باستدعاء كل من احتج من اصحاب الاراضى من النازحين على القرار ، وتهديده بالاعتقال او التصفية او تسليمه للدعم السريع.
وناشد النازحون عبر بيانهم المنظمات الحقوقية والانسانية بالتدخل لانصافهم ورد اراضيهم المنهوبة.
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