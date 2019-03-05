اضراب مدارس كبيدة العالمية

نفذت إدارة مدارس كبيدة العالمية في العاصمة الخرطوم صباح اليوم الثلاثاء إضراباً عن العمل ضمن موجة اضراب المهن الذي دعت له القوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير اليوم الثلاثاء. وتاتي هذه الاضراب تلبية لدعوة تجمع المهنيين السودانيين "تجمع غير رسمي" وحلفاؤه، الامس الإثنين، في إعلان الحرية والتغيير، عن إضراب شامل عن العمل غدا الثلاثاء وليوم واحد، ضمن خطوات تصعيدية وصولا لتنفيذ اعتصام كامل لتحقيق مطالبهم في تنحي الرئيس السوداني ونظامه عن الحكم.

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