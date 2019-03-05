نجل الترابي: أملك حق الرد على ضرب والدي بكندا بذات الكيفية

أكّد نجل زعيم الحركة الإسلامية الراحل د. حسن الترابي”عصام” أنه يملك رخصة حق الرد على ما تعرض له والده الراحل من اعتداء بالضرب في كندا بذات الكيفية والأسلوب، وشدد على أنه لابد أن يتأذى “الفاعلون” بأكثر مما فعلوه بحق والده.
وقال عصام في تصريحات حسب صحيفة الصيحة الصادرة اليوم”الثلاثاء”” هناك نوع من الإيذاء مما تعرض له الوالد، لن أتركه ولن أتخلى عن الدفاع عن والدي فيما يتعلق بالهجوم الشخصي مثل الاعتداء عليه بالضرب في كندا”.
وأضاف” هذا موقف صعب تجاوزه ويحز في دواخلي عدم إمكانية الرد عليه، وهذا موقف صعب بالنسبة لي، لذلك اعتبر نفسي أمتلك رخصة للرد عليه بنفس الأسلوب”.
ولفت إلى أن أشخاصًا ـ لم يسمهم ـ قاموا بإيذاء شيخ حسن عبر المواقف أو الأفعال، وكانوا سببًا في إيذائه.
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