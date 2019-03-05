سند توقع اتفاقية تعاون مع السفارة اليابانية

وقعت مؤسسة سند الخيرية اليوم اتفاقية تعاون مع السفارة اليابانية بالخرطوم ،وأعربت سامية محمد عثمان المدير العام لمؤسسة سند عن سعادتها بالشراكة ووصفتها بأنها متميزة وفاعلة.
وأبانت في تصريح حسب وكالة الانباء السودانية (سونا) أن الاتفاقية تهدف لتأهيل وصيانة عدد من المراكز الصحية في إطار جهود المؤسسة لدعم قطاع الصحة وأن ضربة البداية ستكون في مطلع شهر أبريل بالولاية الشمالية – محلية القولد.
ومن جانبه رحب السفير الياباني في الخرطوم بالشراكة ودعا لتنفيذ المشروع وفق المعايير والمواصفات تمهيداً لمزيد من التعاون المستقبلي مع سند في المجالات كافة.
وأبدى استعداد اليابان حكومة وشعباً لدعم السودان من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة.
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