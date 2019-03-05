منطقة الحلفايا في مدينة بحري يشهد اضرابا للصيدليات

نفذت العديد من الصيدليات في منطقة الحلفايا في مدينة بحري في العاصمة الخرطوم اضراباً عن العمل واقفلت ابوابها عن تقديم خدماتها للجمهور في خطوة تصعيدية لادوات التغيير التي تنتهجها تجمع المهنيين السودانيين .

وتاتي هذه الاضراب تلبية لدعوة تجمع المهنيين السودانيين "تجمع غير رسمي" وحلفاؤه، الامس الإثنين، في إعلان الحرية والتغيير، عن إضراب شامل عن العمل غدا الثلاثاء وليوم واحد، ضمن خطوات تصعيدية وصولا لتنفيذ اعتصام كامل لتحقيق مطالبهم في تنحي الرئيس السوداني ونظامه عن الحكم.