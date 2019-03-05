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العاملين في شركة زين للاتصالات يدخلون في اضراب عن العمل

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نفذ العشرات من موظفي وموظفات شركة زين للاتصالات اضرابهم عن العمل في واحدة من ادوات التغيير التي انتهجتها  تجمع المهنيين السودانيين اليوم الثلاثاء من السابعة صباحا .

وتاتي هذه الاضراب تلبية لدعوة تجمع المهنيين السودانيين "تجمع غير رسمي" وحلفاؤه، الامس الإثنين، في إعلان الحرية والتغيير، عن إضراب شامل عن العمل صباح اليوم الثلاثاء وليوم واحد، ضمن خطوات تصعيدية وصولا لتنفيذ اعتصام كامل لتحقيق مطالبهم في تنحي الرئيس عمر البشير ونظامه عن الحكم.

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