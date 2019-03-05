القوات العراقية تقتل 8 من إرهابيي “داعش” في غارة جوية محكمة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلنت القوات الأمنية العراقية مقتل 8 إرهابيين من تنظيم “داعش” الإرهابي، إثر ضربة جوية، تمت بالتنسيق مع التحالف الدولي على صحراء كبيسة.

ذكر بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، “بناء على معلومات استخبارية بوجود مجموعة إرهابية في صحراء كبيسة جرى تنسيق سريع بين قيادة العمليات المشتركة والتحالف الدولي، تم تنفيذ ضربة جوية ناجحة وتدميرها”.

وأضاف البيان: “على الفور خرجت قوة من لواء المشاة 29 فرقة المشاة السابعة إلى صحراء كبيسة وتبين قتل ثمانية من تنظيم “داعش” وتدمير عجلة تابعة لهم والعثور على أحزمة وعبوات ناسفة”. روسيا اليوم المادة السابقة بهذه الابتسامة..طالبة سودانية تجبر قاضي أمريكي على إلغاء حكمه ضدها المقالة القادمة الجيش الليبي يعلن عن قرب سيطرته على كامل الجنوب الليبي

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