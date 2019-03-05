بهذه الابتسامة..طالبة سودانية تجبر قاضي أمريكي على إلغاء حكمه ضدها

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أجبرت طالبة سودانية – وفق إشارة العنوان المرفق بالفيديو – بابتسامتها داخل المحكمة أثناء استجوابها – أجبرت قاضي أمريكي بإلغاء العقوبة التي أوقعها عليها وكانت غرامة تصل 350دولار بعد تخفيضها لمبلغ 75 دولاراً.

وكانت تهاني طالبة الهندسة بإحدى الجامعات الأمريكية قد وقعت في ست مخالفات تتعلق بعدم الدفع لوقوف سيارتها وجاء تعليق المتابعين بأن الفتاة تهاني بابتسامتها قد أثبتت أن السلوك الإيجابي وهو التبسم بدلاً عن العبوس يجلب نتائج إيجابية.

موقف القاضي أثار إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة من السودانيين الذين عبروا عن إعجابهم من خلال تعليقاتهم حيث ذكر أحدهم قائلاً : (يحيا العدل والإحسان .دي. بلد غير مسلمه. تعدل حتى مع المسلم) بينما ذكر آخر قائلاً : (سبحان الله ، البنقول عليهم كفار طلعو بخافو الله وأعدل مننا ، وين ناس المشروع الحضاري ؟) وهتف آخر معجباً (يحيا العدل أحبك يا أمريكا سبحان الله القاضي أرحم من قضاتنا نحن المسلمين شكراً جزيلاً لك يا سعادة القاضي يا صاحب القلب العطوف الرحيم).