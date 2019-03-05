- 1/2
- 2/2
الخليج 365 :
أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف عن طاقم تحكيم مباراة الهلال القادمة والمرتقبة والمنتظرة ضد بطل الأشانتي كوتوكو الغاني المقرر لها يوم 10 مارس 2019، في المجموعة الثالثة لدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية
الأفريقية حيث اختار الكاف أفضل حكام القارة الأفريقية وهو الإثيوبي باملاك تيسميا لإدارة المباراة ، ستقام المباراة على ملعب الفريق الغاني.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. الكاف يختار أفضل حكم في أفريقيا لإدارة لقاء الهلال والأشانتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.