عاجل.. الكاف يختار أفضل حكم في أفريقيا لإدارة لقاء الهلال والأشانتي

الخليج 365 :

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف عن طاقم تحكيم مباراة الهلال القادمة والمرتقبة والمنتظرة ضد بطل الأشانتي كوتوكو الغاني المقرر لها يوم 10 مارس 2019، في المجموعة الثالثة لدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية

الأفريقية حيث اختار الكاف أفضل حكام القارة الأفريقية وهو الإثيوبي باملاك تيسميا لإدارة المباراة ، ستقام المباراة على ملعب الفريق الغاني.