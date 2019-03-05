عماد الصيني يوافق على الانتقال للمريخ بعد إجتماع مطول 

الخليج 365 : أبدى لاعب الأهلي الخرطوم عماد الصيني موافقة مبدئية على الانتقال لنادي المريخ في التسجيلات المرتقبة بعد اجتماع بينه وقائد الفريق أمير كمال في حضور بعض الشخصيات المقربة، ويضع التونسي يامن الزلفاني في أولوياته ضم اللاعب عماد الصيني خلال التسجيلات الحالية، وبحسب صحيفة الصدى فإن الجلسة التي انعقدت بمنزل أمير كمال، ناقشت موقف الصيني من ارتداء شعار المريخ، ومدى قدرته على تقديم الإضافة المطلوبة للفريق، وقال مصدر مطلع إن نادي الهلال دخل بقوة من أجل التعاقد مع اللاعب وإعادته للكشوفات بعد تجربة مع ناديي الأهلي مروي والأهلي الخرطوم. المادة السابقة هيلاري كلينتون تحسم قرارها بشأن انتخابات الرئاسة الأمريكية المقالة القادمة عاجل.. الكاف يختار أفضل حكم في أفريقيا لإدارة لقاء الهلال والأشانتي

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