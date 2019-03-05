هيلاري كلينتون تحسم قرارها بشأن انتخابات الرئاسة الأمريكية

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون إنها لا تنوي الترشح مرة أخرى لانتخابات الرئاسة الأمريكية في عام 2020.
وقالت كلينتون في مقابلة مع قناة “نيوز 12”: “لن أرشح نفسي، لكنني سأواصل عملي بالحديث والدفاع عن قناعاتي”.
ونفت كلينتون أيضا وجود خطط لديها للترشح لمنصب حاكم أو مدينة نيويورك، مشيرة إلى إنها “تساعد حزبها، كما تتمتع بحياتها ككاتبة وناشطة وجدة”.
يذكر أن هيلاري كلينتون لم تستبعد في أكتوبر 2018، إمكانية الترشح مرة أخرى لرئاسة الولايات المتحدة في عام 2020.
وذكرت أنها “ستقوم بكل ما في وسعها حتى يأتي ديمقراطي إلى البيت الأبيض في يناير 2021”.
سبوتنيك
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