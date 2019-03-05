مواجهة نارية وقوية تحسم ورقة الترشح للنخبة 

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تشهد مدينة القَضَارِف، عصر اليوم ، معركة مصيرية تقود إلى دوري النخبة، بين صاحب الأرض، الشرطة، وضيفه حي العرب بورتسودان، ضمن الأسبوع الـ12 لفرق المجموعة (ب)، بمسابقة الدوري السوداني الممتاز.

ويحتل الشرطة الترتيب السابع وقبل الأخير برصيد 14 نقطة، بينما يأتي حي العرب في المركز الرابع برصيد 16 نقطة.

ويدخل الفريقان المباراة بحسابات الفوز، لضمان التأهل إلى دوري النخبة، إذ إن كليهما سيواجه الهلال في آخر مباراة له بمرحلة المجموعات.

بينما سيخدم التعادل، فريقين آخرين يراقبان المباراة عن كثب، هما المريخ الفاشر الذي يحتل الترتيب الثالث بـ17 نقطة، والهلال كادقلي الذي يحتل الترتيب السادس برصيد 15.

فالمريخ الفاشر يترقب نتيجة المواجهة بعد أن أكمل مبارياته، بينما تبقت للهلال كادقلي مباراة أخيرة وصعبة أمام الهلال.

ويخوض فريق الشرطة، المباراة، تحت قيادة مدربه الجديد، محسن سيد، الذي تولى المهمة نهاية الأسبوع الماضي.

بينما أكد مدرب حي العرب، خالد هيدان، ل أن “مصيرهم في التأهل للنخبة بيدهم وحدهم في هذه المباراة الحاسمة”.