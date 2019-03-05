الاتحاد يصدر تعميم بعدم إطلاق سراح اللاعبين في مارس وتعويض مطلقي يونيو 

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أصدر الاتحاد السوداني لكرة القدم تعميماً للاتحادات وأندية الدرجة الممتازة أوضح فيه ان فترة التسجيلات الرئيسية مرتبطة بموسم اللعب كما هو معلوم، وهي نهاية لكل العقود عندما كان الموسم محدود ومعروف سلفاً، ، وحسب ماهو موجود بالقواعد العامة، وأوضح المنشور انه تبيّن ان موسم اللعب الاستثنائي الحالي بالموسم 2018/2019م سيكون هناك أكثر من 50 لاعب تنتهي عقودهم باكتوبر ونوفمبر، وحتى لايلحق الضرر باللاعبين أو الاندية، فقد تم الاتفاق في اجتماع لجنة أوضاع اللاعبين وأندية الممتاز بحضور رئيس الاتحاد وأمينه العام يوم 25 فبراير على الاتي:

1/ مطلقو السراح في مايو يكملون فترة التعاقد واللعب مع ناديهم حتى فترة التسجيلات الرئيسية التي تبدأ في الأول من يوليو 2019م ويكون خلالها لهم الحق في انهاء التعاقد أو تجديده، او التوقيع لأندية أخرى خلاف أنديتهم من نفس الشهر (يوليو)..

2/ اللاعبون الذين تنتهي عقودهم في أكتوبر ونوفمبر تحتسب لهم المدة المتبقية مابين يوليو 2019م، ونهاية عقد اللاعب ويلتزم النادي كتابةً بسداد ضعف مستحقاته المالية خلال الفترة المتبقية.. بالمدة المحددة أعلاه..