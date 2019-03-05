دولة اليابان تعد بتقديم الدعم للسودان في مجال الصناعة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تعهدت دولة اليابان، بمواصلة دعمها للسودان في كافة المجالات بما فيها الصناعة من خلال منظمة التعاون الدولي “جايكا”، بينما أكد وزير الصناعة السابق، موسى كرامة، أهمية الاستفادة من الخبرات الناجحة للقطاعات الصناعية بالدول الناهضة اقتصادياً.

وأشار السفير الياباني بالخرطوم، شين جين اورا، خلال مشاركته في محاضرة “سياسات الصناعة في أفريقيا عبر تجارب جنوب شرق آسيا” التي قدمها خبير الاقتصاد الدولي الياباني، موتو هيرو كوروكاو، أستاذ الدراسات الاقتصادية بجامعة تكاساكي لدراسات الاقتصاد يوم الإثنين بقاعة الاتحاد، أشار إلى متانة علاقات الصداقة والتعاون بين السودان واليابان في العديد من المجالات، لافتاً إلى اهتمام اليابان بالسودان.

واستعرض كرامة خلال المحاضرة مراحل تطور القطاع الصناعي والنكسات التي تعرض لها والتعديلات المتكررة على قانونه، مشيراً إلى أن النهوض بالصناعة يمكنها من المساهمة المباشرة بنسبة مقدرة في الناتج الإجمالي.

وقال الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية، عباس علي السيد، بحسب شبكة الشروق – أن تركيز المحاضرة على سياسات الصناعة يأتي من كونها أحد أهم القطاعات المحقِقة للنمو والنهوض باقتصاديات البلاد وتحقيق القيمة المضافة.