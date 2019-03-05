إرتفاع ملحوظ في عمليات المناولة بالميناء الجنوبي

الخليج 365 :

كشفت ولاية البحر الأحمر عن ارتفاع ملحوظ في جملة الحاويات المناولة بمحطة الحاويات بالميناء الجنوبي إلى(1900) حاوية مقارنة بـ(1200) حاوية الأسبوع الماضي.

وأكد الكابتن محمود سيد أحمد مدير الإدارة العامة للميناء الجنوبي في تصريح بحسب(smc) تواصل العمل في الميناء الجنوبي بصورة تصاعدية، مشيراً إلى أن أرصفة الميناء تشهد الآن عمليات مناولة لعدد ثلاثة بواخر حاويات واردة وصادرة تتبع لخطوط ملاحية، موضحاً أن ارتفاع عمليات المناولة يؤكد استعداد العاملين بالميناء لمضاعفة الجهد والإنتاجية وقدرتهم على الارتقاء بعمليات التشغيل ورفعهم لشعار الجاهزية وتشغيل الميناء بكفاءة عالية .

وقال سيد أحمد إن عمليات نقل حاويات الصادر أصبحت تتم قبل وصول الباخرة ويعتبر هذا مؤشر يبين كفاءة الخطط والرؤية التشغيلية المثلى لكافة الأقسام العاملة في الميناء الجنوبي ، مبيناً أن إدارة الميناء وضعت خطة تشغيلية منهجية لمعالجة كل فترات التوقف وأن الفترة المقبلة ستشهد جهداً مضاعفاً من العاملين لزيادة العمل .