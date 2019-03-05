الخارجية تبحث تطوير العلاقات مع بلاروسيا

استقبلت السيدة إلهام إبراهيم محمد أحمد الوكيل المساعد بوزارة الخارجية بمكتبها الدكتور سيرجي راتشكوف سفير جمهورية بلاروسيا غير المقيم لدى السودان، حيث تناول اللقاء مستوى العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها لتشمل شتى المجالات السياسية والاقتصادية والزراعية والصناعية.

وعبر السفير عن رضاه بسير العلاقات خاصة بعد تبادل الزيارات الرسمية على مستوى الرؤساء بين الجانبين خلال العام الماضي.

من جانبها شكرت السيدة الوكيل المساعد السفير وأكدت أن العلاقات شهدت تقدما واوصت ببذل مزيد من الجهد لترقية العلاقات التجارية والاقتصادية بين السودان وبيلاروسيا، كما أطلعت السفير على جهود السودان في محيطه الإقليمي والدور الفعّال الذي يضطلع به السودان في إقرار السلام في دول الجوار خاصة جنوب السودان وليبيا وافريقيا الوسطى، وأطمانت على سير الترتيبات لانعقاد لجنة التشاور السياسي بين البلدين.

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