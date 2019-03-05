استجواب (6) متهمين ضبط بحوزتهم (700) ألف رأس حشيش

الخرطوم: آيات فضل

استجوبت محكمة الإرهاب بالخرطوم شمال أمس (الاثنين) 6 متهمين بينهم ضابط وزوجته تجري محاكمتهم في قضية 700 ألف رأس من الحشيش ضبطت داخل شقة.

وقال المتهم الأول لدى مثوله أمام قاضي المحكمة إسماعيل إدريس إنه جاء من بورتسودان استأجر الشقة وفي يوم الحادثة كان معه داخل الشقة المتهم الثانى والمتهمة الثالثة، موضحاً أنه ألقي القبض عليهم جميعا، مبينا أن المعروضات لم تضبط داخل الشقة الخاصة به بل في الشقة الأخرى وأنكر معرفته بها. وأشار المتهم الثاني لدى استجوابه إلى أنه جاء إلى المتهم الأول ومعه المتهمة بغرض استئجار شقة لها وأنكر معرفته أيضا بالحشيش، أما المتهمة الثالثة فأفادت بأنه المتهم الثاني هو صديق زوجها وأنها ذهبت معه إلى شقة المتهم الأول بغرض استئجار شقة لها وحينها أُلقي القبض عليهم، أما المتهم الخامس فأفاد للمحكة بأنه استأجر الشقة مع المتهم الأول الذي سجل العقد باسمه ونفى أيضا علاقته بالمعروضات.

وقال المتهم السادس إن المتهم الأول اشترى منه عربة ولا يعرف عن المعروضات، أما المتهم السابع فقد قال لدى استجوابه إنه ذهب مع المتهم الأول لاستئجار الشقة ونفى علاقته بالحشيش.

من جانبها أمرت المحكمة بإعلان المتهم الخامس (نظامي) وحددت الجلسة القادمة لاستجوابه.