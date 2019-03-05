الهيئة التشريعية القومية تكمل إستعداداتها للنظر في الطوارئ بالأربعاء

الخرطوم (smc)

أكملت الهيئة التشريعية القومية إستعداداتها لانعقاد الدورة الطارئة للنظر في حالة الطوارئ التي أعلنها السيد رئيس الجمهورية مؤخراً.

وقال عثمان آدم حسن نمر رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان في تصريح لـ(smc) إن الكتل البرلمانية على إستعداد كامل لانعقاد هذه الدورة الطارئة يوم الأربعاء المقبل، مبيناً أن الدستور أعطى الحق والسلطة لرئيس الجمهورية بإعلان الطوارئ حال كان هناك اي طارئ يهدد أمن البلاد أوسلامتها أو إقتصادها.

وأكد نمر ان الدستور نص على ان يعرض إعلان الطوارئ على الهيئة التشريعية القومية خلال مدة 15 يوماً.