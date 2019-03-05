رجل يقاضي صديقه بخيانة الأمانة

الأزهري: خولة حاتم

تقدم رجل برفع دعوى قضائية في مواجهة صديقه لدى محكمة جنايات الأزهري الابتدائية جنوب الخرطوم، يتهمه فيها بخيانة الأمانة.

وقال الشاكي عند مثوله أمام قاضي المحكمة علي حسن، إنه ترك عربته لدى المتهم ليعمل بها، وأكد أن المتهم هاتفه وأخبره بأنه وجد سائقا موثوقا به ليعمل عليها، وأوضح أنه عند عودته وجد العربة تالفة، مبيناً أنه فقد عجلتين بقيمة (53) ألف جنيه ومفتاحا مبرمجا بقيمة (40) ألف جنيه، وأشار إلى أنه وجد (التنك) مليئا بالماء موضحاً أنه تسبب في تلفه، وطالب المحكمة بتغريم التهم مبلغ خسارته وقدره بـ(81) ألف جنيه، وحدد القاضي جلسة لسماع أقوال شهود الاتهام.