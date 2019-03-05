“عصام حسن الترابي”: (أملك حق الرد على ضرب والدي بكندا بذات الكيفية)

أكد نجل زعيم الحركة الإسلامية الراحل د. حسن التربي “عصام”، إنه يملك رخصة حق الرد على ماتعرض له والده الراحل من إعتداء بالضرب في كندا بذات الكيفية والأسلوب، وشدد على أنه لابد أن يتأذى (الفاعلون) بأكثر مما فعلوه بحق والده .

وقال “عصام: هناك نوع من الإيذاء مما تعرض له الوالد، لن أتركه ولن أتخلى عن الدفاع عن والدي فيما يتعلق بالهجوم الشخصي مثل الإعتداء عليه بالضرب في كندا” .

وأضاف وبحسب صحيفة الصيحة: هذا موقف يصعب تجاوزه ويحز في دواخلي عدم إمكانية الرد عليه، وهذا موقف صعب بالنسبة لي، لذلك أعتبر نفسي أمتلك رخصة للرد عليه بنفس الأسلوب”، ولفت الى أن أشخاصاً لم يسمهم – قاموا بإيذاء شيخ حسن عبر المواقف أو الأفعال، وكانوا سبباً في إيذائه” .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)