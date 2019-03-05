ضبط مجموعة انتحلت صفة السلطات وشرعت في جمع سلاح “قرية”

التاريخ: 05-مارس-2019
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أوقفت السلطات الأمنية بولاية شمال كردفان مجموعة زعمت بأنها تتبع لإحدى القوات النظامية وهددت مواطني قرية كاملة مطالبة إياهم بجمع السلاح، وقال مصدر مطلع إن أحد منسقي اللجان بالقرية التابعة لمحلية النهود، كان قد ارتاب في أمر المجموعة التي حضرت إلى القرية بعربة بوكس لا تحمل لوحات مرورية، فأسرع وأخطر السلطات الأمنية، مشيراً حسب صحيفة السوداني، إلى أن قوة وصلت القرية ونجحت في القبض على أفراد المجموعة، وبالتحقيق معهم تبين أنهم لا ينتمون إلى القوات النظامية، فدونت ضدهم بلاغات بانتحال صفة الموظف العام والإرهاب تمهيداً لمحاكمتهم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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