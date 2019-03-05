زوج يطلب من زوجته التضحية وقبول (ضرة) تحمل (الجواز الأمريكي)

تزوج رجل من امرأة ثانية بإحدى مدن العاصمة المعروفة بحجة الحصول على امتيازات تمكنه من الدخول إلى بلاد العم سام والحصول على الجواز الأمريكي، وأكد الرجل لأسرته أن زواجه هذا لن يكون حقيقياً وإنما الغرض الأساسي منه تحسين أوضاعه المالية، وأبان بعض المقربين له حسب صحيفة السوداني، أن العروسة الثانية تمتلك تلك الامتيازات وتحمل الجواز الأمريكي، وأوضحوا أن ذلك الزواج المؤقت تسبب زعزعة وسط أفراد عائلته، وأن زوجته الأولى (بنت خاله) رفضت الإقامة معه بمنزله وطالبته بالطلاق الفوري. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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