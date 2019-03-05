الوطني : خطاب الرئيس أربك قيادات الحزب

التاريخ: 05-مارس-2019 فى : أخبار 67 مشاهدة اعترف الأمين السياسي للمؤتمر الوطني عمر باسان بارتباك الحزب وقياداته والقوى السياسية بعد خطاب الرئيس المشير البشير بالقصر، وإعلانه لفك ارتباطه مع الحزب، وأعلن عن تغييرات شاملة وإعادة هيكلة داخل الوطني، ومراجعة شخوصه بما يتناسب مع المرحلة بحسب تعبيره، وكشف باسان لصحيفة آخر لحظة، عن تفاصيل (النيولوك) الذي افصح عنه رئيس الحزب المكلف أحمد هارون، والذي سيكون داخل الحزب عبر تغيير سياسات الوطني وطريقة إداراته للشأن السياسي، بتجديد ثوبه وطريقة تقديمه لنفسه في المرحلة المقبلة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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