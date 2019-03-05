ضبط أسلحة داخل مجرى مائي بالقضارف

تمكنت شرطة مكافحة التهريب بالقضارف من ضبط “309” قطعة طبنجة، كانت مدفونة داخل مجرى مائي بمنطقة خلوية جنوب سهل البطانة، وذلك أثناء قيام قوة من شرطة مكافحة التهريب بتمشيط الشريط الحدودي للسهل، ضمن العمل الروتيني للشرطة، حيث عثرت على الأسلحة، والتي تم ضبطها كمعروضات في البلاغ الذي تم تودينه في مواجهة مجهولين بحسب صحيفة آخر لحظة، وأشاد مدير شرطة الولاية اللواء عادل جمال، بالضبطية مبيناً أن قواته سوف تقف سنداً أمام عصابات التهريب وإفشال كافة الطرق والوسائل التي يلجأ إليها المهربين في عمليات تهريب السلع والأسلحة والممنوعات من والى دول الجوار.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)