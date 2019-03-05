قانون الطوارئ يحاكم مهربين دقيق و “جازولين”

التاريخ: 05-مارس-2019
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أصدرت محكمة طوارئ أمدرمان امس حكماً على متهمين بمحاولة تهريب (60) جوال دقيق إلى خارج ولاية الخرطوم، حيث تمت محاكمة المتهم الأول بالسجن سنتين والغرامة (30) ألف جنيه ومصادرة العربة والدقيق، والمتهم الثاني (السائق) بالسجن سنة والغرامة (10) ألف جنيه، كما تمت محاكمة متهم ضبط بشاحنة أسمنت مخبأة بداخلها (48) برميل جازولين، وحكم على المتهم الأول بالسجن “4” سنوات والغرامة “60” ألف جنيه، ومصادرة العربة، وعلى المتهم الثاني “السائق” السجن سنتين والغرامة “20” ألف جنيه.
وبحسب صحيفة آخر لحظة أصدرت محكمة طوارئ الخرطوم الحكم على متهم ضبط في محاولة تهريب “19” برميل جاز حيث تم تغريمه “50” ألف جنيه ومصادرة العربة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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