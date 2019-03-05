اطلاق سراح عمر الدقير والحزب يؤكد"تسقط بس"

أطلقت الأجهزة الأمنية، في وقتٍ متأخر من مساء امس الإثنين سراح رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير.

وألقت السلطات الأمنية القبض على الدقير في أواخر ديسمبر من العام الماضي، بعد أن عمت احتجاجات واسعة المدن السودانية تُطالب برحيل النظام.

إلى ذلك فقد نفي حزب المؤتمر السوداني في بيان لها ما تداولته بعض المواقع بزيارة الرئيس عمر البشير رئيس الحزب في منزله

وقال الحزب في بيانه :رافق إطلاق سراح رئيس الحزب خبرٌ تناولته بعض الوسائط الإلكترونية مفاده نية رئيس النظام عمر البشير تسجيل زيارة لمنزل رئيس الحزب عمر الدقير اليوم الثلاثاء وعليه نود أن نوضح الآتي:

أولاً: إطلاق سراح رئيس الحزب هو حق وليس هبةً أو منحة من أي جهة من الجهات، وفي الوقت الذي خرج فيه عمر الدقير من المعتقل الذي زاره للمرة الثانية خلال أقل من عام فإنه لا يزال ما يقارب الأربعين من قيادات الحزب وعضويته في المعتقلات وما زال مئات الشرفاء من القوى المعارضة والثوار بزنازين النظام، ونحن نؤكد أنهم سينتزعون حريتهم المستحقة قريباً بأمر الشعب وإرادته التي لا تلين.

ثانياً: لا علم لنا البتة بزيارة رئيس النظام اليوم الثلاثاء أو في أي يوم آخر، ونؤكد أن موقفنا من هذا النظام ثابت لا يتزحزح ولن يجمعنا برئيسه لقاء أو حوار، وأن موقفنا هو موقف قوى إعلان الحرية والتغيير وموقف الشارع السوداني الذي قضى بأن أوان التغيير قد آن وأن تنحيه وتسليم السلطة للشعب هو أمر لا يقبل القسمة على اثنين.

ثالثاً: هدفت بعض الجهات التي روجت لهذه الزيارة بأن تدق به اسفيناً في صف الشارع الذي هزمت وحدته مخططات وألاعيب النظام، وعليه نؤكد بأن حوارنا مع النظام هو إضراب الغد وهو خميس المرأة السودانية الذي أعلنته قوى الحرية والتغيير وهو انتزاع حرية البلاد كاملة غير منقوصة، وأن هذه الألاعيب لن تنطلي على أحد ولن تهز من تماسك ووحدة قوى إعلان الحرية والتغيير والشارع العريض الذي قال قولته بأن "تسقط بس" وأن الحرية والسلام والعدالة والثورة هم خيارات الشعب الذي لا يعصى له أمر والذي لا نملك إلا أن نجلس في حضرة جلاله الذي يطيب لنا، فنحن أبناءه وبناته الذين لا ينبغي لنا إلا أن نطيعه ونكون عوناً على تحقيق أحلامه وآماله في وطن يسع الجميع لم ولن نعود من منتصف الطريق إليه.