الطيب مصطفي يفتح النار علي التجمع وتتهمها بالإقصائية والسطو على الحراك الشبابي

أكد تحالف “قوى 2020م” أن تحركات تجمع المهنيين لم تجد القبول واصفاً إياه بأنه مجموعة إقصائية تريد السطو على الحراك الأخير، مؤكداً أن تجمع المهنيين ليس مقبولاً للشعب السوداني.

وقال الطيب مصطفى نائب رئيس التحالف في تصريح بحسب (smc) إن تجمع المهنيين مجموعة شيوعية تريد اختطاف الحراك الشبابي كما حدث في عام 1965م ( جبهة الهيئات ) وعام 1985م ( التجمع النقابي ) مبيناً أن محاولات اختطاف الثورات سلوك معلوم عند الشيوعيين وهو مرفوض ولن يجد حظه من النجاح.

وأوضح مصطفى أن بعض قيادات التجمع شاركت في الحكومة التي شكلت بموجب اتفاقية السلام التي وقعت بين الحكومة والحركة الشعبية