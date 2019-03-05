محاكمة 3متظاهرين وتبرئة (7) لعدم كفاية الأدلة

واوضح البيان ان البلاغ الثاني عدد المتهمين فيه (5) تم فصل الاتهام في مواجهة (3) ثلاثة منهم للغياب عن الجلسة.
والبقية وعددهم اثنان تم استجوابهما بالحق العام في غياب الشاكي. واخيراً قضت المحكمة بتبرئتهما وشطب البلاغ.
واشار البيان الى ان البلاغ الثالث كان به عدد من المتظاهرين قضت المحكمة بحفظ البلاغ وذلك لغياب الشاكي.
واشار البيان الى ان اجراءات البلاغات الثلاثة التي قدمت امام القاضي محمد سر الختم تمت بموجب القانون الجنائي، لأن البلاغات كان قد تم تدوينها قبل قوانين الطوارئ واكد البيان وجود محاكمات اخري للمتظاهرين لاتزال مستمرة.
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