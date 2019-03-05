تجمع المهنيين السودانيين يعلن إضرابًا شاملًا عن العمل نهار اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 08:38 ص تجمع المهنيين السودانيين حسين بشير اعلنت القوى الموقعة على اعلان الحرية والتغيير امس اليوم الثلاثاء 5 مارس يوما للاضراب بكل انحاء السودان وبحسب البيان يبدأ الاضراب عند الساعة السابعة من صباح اليوم الثلاثاء ويستمر لمدة (24) ساعة . ويشمل الاضراب المهنيين والعمال والحرفين في الخرطوم والولايات مع العمل على توعية الناس بأهداف وطبيعة الإضراب وتوثيقه. ويشهد السودان منذ مايزيد عن الشهرين سلسلة تظاهرات تولى تجمع المهنيين السودانيين زمام الدعوة لها للاحتجاج على الأوضاع الاقتصادية في البلاد، إلى أن تطورت للمطالبة بإسقاط النظام في الخرطوم. تعليقات Facebook تعليقات اخبار الخليج 365 365

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