تظاهرات ومحاكمات ب"5 مارس2019م" موجز اخبار الخليج 365 365

موظفو شركة نيوتيك الاستشارية ينفذون وقفة إحتجاجية داخل مباني الشركةتواصلت ثورة السودانيين المطالبة بالتنحي الفوري للبشير ونظامه من حكم البلاد امس بتفيذ عدد من الوقات الاحتجاجية بالخرطوم ونفذ موظفو شركة نيوتيك الاستشارية بالخرطوم صباح امس وقفة إحتجاجية داخل مباني الشركة تطالب برحيل البشير ونظامه من الحكم وتندد بقمع المتظاهرين السلميين، ورفع المحتجون خلال الوقفة امس شعارات تعلن رفضهم حالة الطواريء ودعمهم الثورة الشعبية المطالبة برحيل البشير ونظامه من حكم البلاد .
ومن جهة ثانية نفذ طلاب وطالبات الجامعة الوطنية بالخرطوم ايضا امس اعتصاما داخل مباني الجامعة استجابة لدعوة قوى اعلان الحرية والتغيير بتنفيذ اعتصامات ووقفات احتجاجية امس وافاد شهود ان طلاب الجامعة الوطنية رفعوا خلال الوقفة الاحتجاجية شعارات حرية سلام وعداله والثورة خيار الشعب واعلنو رفضهم حالة الطواريء ودعمهم الثورة الشعبية المطالبة برحيل النظام.
وقفة احتجاجية يقودها مبادرة اساتذة جامعة الخرطوم
نفذت مبادرة اساتذة جامعة الخرطوم التي تطالب بالانتقال السلمي للسلطة وقفة احتجاجية صباح امس داخل مباني الجامعة استجابة لدعوة قوى اعلان الحرية والتغيير بتنفيذ اعتصامات ووقفات احتجاجية يوم الاثنين وحمل اساتذة جامعة الخرطوم خلال الوقفة لافتات تطالب باطلاق سراح المعتقلين واعلنو رفضهم حالة الطواريء ودعمهم الثورة الشعبية المطالبة برحيل النظام.
جهاز الامن يمنع طباع صحيفة البعث للمرة ال 11
منع جهاز الأمن والمخابرات امس طباعة صحيفة البعث للمرة الحادية عشرة على التوالى في وقت اعلنت شبكة الصحفيين السودانيين الدخول في إضراب عام اعتبارا من اليوم الثلاثاء، واكد محمد وداعة رئيس تحرير صحيفة البعث المصادرة ان الصحيفة لن تحيد عن خطها التحريرى المهنى فى إيراد الحقائق حول التظاهرات و الاحتجاجات بشفافية تامة دون تضخيم أو تهويل واكد ان لا أحد يستطيع حجب ضوء الشمس بخرقة بالية.
ومن جانبها اكدت شبكة الصحفيين السودانيين في بيان لها بإعلان الاضراب امس اعتقال (90) صحفيا وضح فية خلال الاحتجاجات هذا الى جانب منع صحفيين من الكتابة، وإيقاف مراسلين بوكالات الأنباء والفضائيات عن مزاولة أعمالهم؛ ودعت الشبكة في بيان الاضراب جموع الصحفيين في الداخل والخارج المتابعة عن كثب وبالدقة المطلوبة لمجريات الإضراب، ونشر التفاصيل في المواقع الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي التي تعجز أيدي السلطة الفاشية وأجهزتها الأمنية عن الوصول إليها وإخماد أنفاسها
محاكمات بحق متظاهرين عقب تحديهم قانون الطوارئ
واصلت محاكم الطوائ بكل من بحري و الخرطوم و ام درمان اصدار احكامها في مواجهة المتظاهرين حيث تمت ادانة بعض المتظاهرين بالسجن او بالغرامة او بالاثنين معا و تمت تبرئة البعض الاخر و قال المحامي المعز حضرة عن هيئة الدفاع عن المتظاهرين ان محاكم الطوارئ المشار اليها اصدرت احكام مختلفة و متفاوية في حق العديد من المتظاهرين رغم ان الفعل االذي صدرت الاحكام لقيامة ( التظاهر ) هو فعل واحد الامر الذي يبين بان هذه المحاكم ليست لها عقيدة واحدة مع العلم ان التظاهرحق كفله الدستور واشار الي ان هذه المحاكم اهدرت الحقوق الدستورية لمن مثلوا امامها من سلامة الاجراءات وحق الدفاع و توافر قصد العدالة.
وحول الرأي القانوني في هذه المحاكم اكد المحامي المعز حضرة عدم دستورية هذه المحاكم لكون اعلان حالة الطوارئ التي انشات بموجبه هذه المحاكم جاء مخالفا للدستور في موادة 210 و 211 و التي اقيدت اعلان حالة الطوارئ بشروط من ضمنها مرور البلاد بحالة الاستثناء المفضية الي عدم الاستقرار و الحرب او تعرض البلاد لغزو او كوارث طبيعية واعلن ان المحاميين بصدد استئناف هذة الاحكام من جهة و ومن جهة اخري التقدم بدعوى لدى المحكمة الدستورية للطعن في عدم دستورية اعلان حالة الطوارئ بالبلاد.
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