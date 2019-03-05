إطلاق سراح رئيس حزب المؤتمر السوداني المعارض

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أطلقت الأجهزة الأمنية، في وقتٍ متأخر من مساء الإثنين سراح رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير.
وألقت السلطات الأمنية القبض على الدقير في أواخر ديسمبر من العام الماضي، بعد أن عمت احتجاجات واسعة المدن السودانية تُطالب برحيل النظام.
ومن المتوقع إطلاق سراح بعض القيادات السياسية قبل إجازة قانون الطوارئ من قبل البرلمان السوداني.
هذا ويعقد البرلمان الأربعاء المقبل، “جلسة طارئة” لإيداع قانون الطوارئ بهدف إجازته خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين.
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