اول امتحان لايلا

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

منذ سنوات طويلة وعند اقتراب موعد صيانة مصفاة الخرطوم للنفط تتجدد مخاوف الناس من أزمة الوقود بمختلف أنواعه (بنزين .. جازولين وغاز )، إذ لم تنته هذه المشكلة ولم تفلح الحكومة في معالجتها والتحوط لوقت الصيانة بتوفير جزء من الاحتياج وتخزينه والاستعداد المبكر لاستيراد مايسد النقص ويجعل فترة الصيانة تمر دون مشاكل وان لا يشعر الناس بالأزمة ، أليس هذا من أوجب واجبات الحكومة ؟ أليست مطالبة بالعمل الجاد لعلاج هذه المشكلة ؟ ماذا يمكننا القول عن حكومة فشلت في الوفاء بعهودها والقيام بواجباتها كما ينبغي ؟ حكومة بهذا السوء كيف تكون جديرة بالاحترام ؟ وكيف تحترم نفسها اصلا ؟ ونسأل بوضوح الاتستحق حكومة بهذا السوء والفشل أن يهتف الناس بسقوطها ويتنادوا برحيلها ؟ .

في كل عام ومع هذا الوقت يزداد احساس الناس بالخوف وترتفع وتيرة القلق في الشارع السوداني من استفحال أزمة الوقود ، وهذا العام يكون الوضع أصعب إذ أن الأزمة اصلا لم تنجل كما في السابق أضف إلى ذلك عدم توفير مخزون كاف لسد العجز في الوقود ولاستغراق الصيانة نفسها فترة أطول من المعتاد للصيانة العادية بسبب أخطاء فنية ما مسكوت عنها صاحبت العملية ، كل هذا حدث في العام الماضي والوضع لم يكن بهذا السوء فكيف ياترى يصير الوضع هذه المرة ؟ انه وضع محرج جدا للحكومة ولمناصريها والان وقد تولى السيد محمد طاهر ايلا رئاسة الوزراء فإنه مطالب باثبات أنه على قدر التحدي وليجتهد السيد رئيس الوزراء واركان حربه في تجهيز متطلبات الصيانة وتوفير الاحتياطيات التي تساعد الناس على مقابلة الأزمة وتجاوزها وليعتبر السيد ايلا ان هذا اول اختبار حقيقي له وقد رسب فيه أسلافه فليتعظ مما جرى وليستعد للامتحان ففيه يكرم المرء أو يهان.