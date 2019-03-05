أبرز عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة اليوم الثلاثاء الموافق 5 مارس 2019م

التاريخ: 05-مارس-2019 فى : رياضة 4 مشاهدة تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة قوون: * وكيل تيتيه يخطط لخطف الشعلة من الهلال * الأزرق يودع جماهيره بمران صباحي.. الطريفي يقود بعثة غانا.. والحاج يغادر إلى كوماسي * حارس الأشانتي يتحدى الهلال قبل صدام الجولة الخامسة وبطل غانا يفقد الثنائي * مجلس المريخ يؤمِّن على خارطة التعاقدات * الاتحاد يصدر ضوابط التسجيلات.. يسلم الأندية المستحقات.. ولقاء مصيري بين الشرطة وحي العرب بالقضارف * مباراتي الوطني والأمل والموردة والفرسان في توقيت واحد * الاتحاد العربي يتفقد استاد المريخ ويبدي ملاحظات صحيفة الصدى: * رئيس نادي النجم لـ(الصدى): نخشى المرعب عقرب * بعثة المريخ تغادر إلى نيالا عبر طيران تاركو.. والمجلس يؤمن على سداد مستحقات اللاعبين * خبر سار لجماهير المريخ.. بكري المدينة على بعد خطوة من العودة.. ومحاولات لعلاج ضياء بدون تدخل جراحي * لاعبو المريخ يعودون من تونس 11 مارس * الاتحاد يصدر الضوابط ويكون لجنة التسجيلات برئاسة الجابري وحميدتي * الضفيان متفائل بنجاح أول تجربة لـ(فار) في السودان * اللواء كمال شقاق: نحترم الوادي ونبحث عن الفوز الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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