أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الثلاثاء الموافق 5 مارس 2019م

تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة الأخبار * البرلمان يعقد غداً جلسة طارئة لمناقشة الطوارئ * حزب يطالب بتشكيل حكومة انتقالية برئاسة البشير وإعلان العفو العام * قرار مرتقب بولاية وزارة العدل على الشؤون القانونية بالدولة كافة صحيفة مصادر * (مصادر) تكشف أسباب تجاوز الرئيس الأثيوبي الهبوط بمطار الخرطوم * هل يأتي (شهر العسل) السياسي بين أسمرا وأديس على حساب الخرطوم صحيفة الإنتباهة * إحباط تهريب أضخم شحنة أسلحة قتالية * الخارجية تحققي في اتهامات (طباخ) لسفيره بالفساد المالي * الضرائب تحظر التقسيط أو تأجيل التسديد * مصادرة عربات والسجن لمهربي دقيق ووقود صحيفة السوداني * عقوبات رادعة بمحاكم الطوارئ ضد مهربي دقيق ووقود * “الخارجية” تحقق حول اتهامات لسفير السودان ببوخارست * اتجاه لتعديل مادة التحلل وإنهاء قاعدة “المال تلتو ولا كتلتو) صحيفة المجهر * الرئيس: “فيصل حسن إبراهيم” سيبقى بالقصر مسؤولاً عن ملف السلام * توجيه الاتهام لـ(68) محتجاً وبراءة (48) آخرين ضبطوا في مظاهرات بالخرطوم صحيفة آخر لحظة * الحكومة تعتزم إلغاء التحلل والتسويات في قضايا الفساد * المركزي يغرم مصرفاً أجنبياً (3) ملايين يورو * الطيب مصطفى: تجمع المهنيين ليس مقبولاً للشعب صحيفة الصيحة * (الصيحة) تكشف تفاصيل فشل ثمة “البشير – آبي – أفورقي” *آبي أراد التوقف بمطار الخرطوم لكسر الجمود بين الخرطوم وأسمرا * في الذكرى الثالثة لرحيل الترابي.. عصام: أملك حق الرد على ضرب والدي بكندا بذات الكيفية صحيفة الدار * القبض على سارق (الكفان) بمقابر حمد النيل لإستخدامها للسحر * محكمة الطوارئ: براءة 15 شاباً وفتاة في الاحتجاجات الأخيرة * بشرى سارة.. اكتشاف عقار لعلاج السرطان * زواج تاريخي بمصر للمراغنة برعاية الشريف محمد عثمان الميرغني * تبرئة سبعة من أبناء شمبات ضبطوا داخل عمارة أثناء وقفة أحتجاجية * اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان اللغة العربية للأساس وامتحان الكيمياء والعلوم العسكرية للثانوي الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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