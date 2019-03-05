ابرز عناوين الصحف الرياضية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء الموافق 5 مارس 2019م

رئيس نادي النجم ل(الصدى) : نخشى المرعب العقرب

بعثة المريخ تغادر إلى نيالا عبر طيران تاركو. ..والمجلس يؤمن على سداد مستحقات اللاعبين

خبر سار لجماهير المريخ. ....بكري المدينة على بعد خطوة من العودة. ....ومحاولات لعلاج ضياء بدون تدخل جراحي صحيفة الزعيم

المريخ يقترب من حسم صفقة الصيني ويعيد ضفر

سليم الأمل يوافق على إرتداء الأحمر. ....سومانا : مشوق للعودة. ....جاهز للمباريات وأنتظر خطوة السداد

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